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Ребёнок заблудился в метель в Сибири

сегодня 08:59

фото pixabay.com

Спасатели и энергетики искали его по приметному столбу; ребёнка передали родителям.

История чудесного спасения случилась накануне Крещения. 17 января, несмотря на разыгравшуюся метель, 13-летний мальчик отправился из Алейска в деревню Малаховка. Пешком. Сильный ветер и снегопад не позволили ребёнку правильно сориентироваться и он заблудился. Мальчик позвонил друзьям и сообщил об инциденте. Те, в свою очередь, связались со спасателями. Об этом сообщает издание «Амик».

Спасатели связались с ребенком, и он объяснил, что находится около приметного столба. Были привлечены сотрудники энергетической компании, которые лучше знают опоры линии электропередач. На снегоболотоходе группа отправилась на поиски.

"Погодные условия очень затрудняли проведение поисково-спасательных работ: нулевая видимость, быстро замело следы, сильный ветер, холодное время года", — приводит издание слова спасателя 3 класса поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова Станислава Выродова.

Мальчика благополучно нашли. Ребёнок догадался, что нужно постоянно двигаться, чтобы не замёрзнуть. Он совершал бесконечные круги вокруг столба. Спасённого ребёнка передали родителям.

Напомним, под Новосибирском ребёнок полтора часа пролежал на снегу, придавленный снегоходом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

спасатели
Алтайский край
метель
спасли ребёнка
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