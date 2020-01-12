Рейсовый автобус попал в ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 14:26 Поделиться

Фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Автобус №111Э «Аэропорт Толмачёво – вокзал Новосибирск-Главный – Автовокзал» попал в ДТП; инцидент произошёл на Димитровском мосту.

На Димитровском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель рейсового автобуса №111Э «Аэропорт Толмачёво – вокзал Новосибирск-Главный – Автовокзал» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению подписчиков, вечером, 17 января, автобус, подтормаживая, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Сузуки», который от удара отскочил и зацепил «ВАЗ-2101».

В результате ДТП у автобуса повреждена передняя часть, у «Сузуки» — передняя часть и задний бампер, багажник, «ВАЗ-2101» — передняя часть. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

ГУ ГИБДД УМВД России по Новосибирской области предупреждает автолюбителей об осложнённой дорожной обстановке и просит быть внимательнее и осторожнее во время управления транспортными средствами.

Напомним, 17 января в Алтайском крае в массовом ДТП погибли два человека.