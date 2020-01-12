Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Рейсовый автобус попал в ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 14:26

Фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Автобус №111Э «Аэропорт Толмачёво – вокзал Новосибирск-Главный – Автовокзал» попал в ДТП; инцидент произошёл на Димитровском мосту.

На Димитровском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель рейсового автобуса №111Э «Аэропорт Толмачёво – вокзал Новосибирск-Главный – Автовокзал» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению подписчиков, вечером, 17 января, автобус, подтормаживая, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Сузуки», который от удара отскочил и зацепил «ВАЗ-2101».

В результате ДТП у автобуса повреждена передняя часть, у «Сузуки» — передняя часть и задний бампер, багажник, «ВАЗ-2101» — передняя часть. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

ГУ ГИБДД УМВД России по Новосибирской области предупреждает автолюбителей об осложнённой дорожной обстановке и просит быть внимательнее и осторожнее во время управления транспортными средствами.

Напомним, 17 января в Алтайском крае в массовом ДТП погибли два человека.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

ДТП
ГИБДД
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

143586
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
60958
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
53217
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
52170
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
51486
«В 16 лет мог бы и читать научиться!»: новосибирцы обвинили погибшего в аквапарке подростка в безответственности
41823
Шерлок Холмс потерял свою трубку в Новосибирске
38090
Правила обращения с крещенской водой раскрыли в Новосибирской митрополии