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Самолёт загорелся в новосибирском аэропорту Толмачёво

сегодня 08:33

фото из архива сиб.фм

Лайнер авиакомпании S7 загорелся на взлётной полосе; в салоне находились 200 пассажиров.

ЧП произошло сегодня ночью в Новосибирском аэропорту Толмачёво. Перед вылетом у лайнера Airbus авиакомпании S7, который должен был вылететь во вьетнамский город Камрань, загорелся двигатель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

На борту находились более 200 пассажиров. Всех их эвакуировали из лайнера и поместили в зал ожидания. Никто не пострадал.

Как сообщает «Интерфакс», один из двигателей с первой попытки не запустился, а повторный запуск вызвал воспламенение топлива. Экипажу пришлось экстренно включать систему пожаротушения.

Резервный борт пассажирам обещают предоставить в течение суток.

Напомним, авиакомпания S7 будет облетать Иран и Ирак на рейсах в Турцию.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Толмачёво
эвакуация
аэропорты
S7
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