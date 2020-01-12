Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком

сегодня 13:39 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Трагедией закончилась помолвка 16-летней ученицы одной из школ Екатеринбурга с жителем Омска; девушка покончила с собой.

Школьница из Екатеринбурга не смирилась с решением родителей выдать её замуж за 50-летнего омича. Чтобы избежать позора она покончила с собой. По сообщению местных СМИ следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Семья девушки являются езидами, по традиции которых девушки выходят замуж в 16 лет. Накануне они вернулись из Омска, куда они ездили на смотрины к 50-летнему местному жителю.

СМИ сообщают, девушка училась до 9 класса хорошо, однако дальше учиться не стала в виду предстоящего замужества.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, 13 января при падении с большой высоты погибли две девушки.