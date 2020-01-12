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Сильный ветер повредил светофор в Новосибирске

сегодня 12:48

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Октябрьском районе Новосибирска из-за сильного ветра повреждён светофор; инцидент произошёл на улице Восход.

Из-за сильного ветра в Новосибирске повреждён светофор. На улице Восход в Октябрьском районе накренился столб, на котором крепится светодиодная конструкция. Об этом сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, светофор, установленный на улице Восход, был повреждён сильными порывами ветра. Поперечная планка, на которой расположены секции светофора, сломалась из-за чего, она наклонилась практически до земли.

Комментаторы шутят, что светофор приуныл.

Напомним, 18 января из-за непогоды в Алтайском крае столкнулись 15 автомобилей.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
Новосибирск
происшествие
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