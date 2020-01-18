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Следователи объяснили причину воспламенения двигателя самолёта в Толмачёво

18.01.2020 20:39

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво

Следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского управления на транспорте СКР проводится проверка по факту авиаинцидента в аэропорту Толмачёво; у самолёта А321 во время предполётной подготовки загорелся двигатель.

В аэропорту Толмачёво в субботу, 18 января, в 0:05 при подготовке к взлёту у самолёта авиакомпании S7 произошло воспламенение в правом двигателе. Следственный отдел Западно-Сибирского управления на транспорте СКР начата проверка.

Как ранее сообщал Сиб.фм, самолёт готовился к выполнению рейса по маршруту Новосибирск – Камрань. Всего было зарегистрировано 208 пассажиров, в том числе 21 ребёнок в возрасте до 12 лет и шесть – до 2 лет.

Предварительным следствием установлено, что при попытке запустить силовую установку самолёта произошло воспламенение скопившегося авиакеросина в выхлопной системе данной установке. В результате этого сработали датчики повышенной температуры выхлопных газов. Экипаж задействовал систему пожаротушения.

Командир лайнера принял решение отменить полёт.

В пресс-службе авиакомпании S7 Сиб.фм рассказали, что для выполнения рейса был предоставлен резервный борт, который летел по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Новосибирск.

«С пассажирами работали представители авиакомпании. Им предоставляли напитки, горячее питание. Большая часть пассажиров, 171 человек, были размещены в гостинице. Некоторые предпочли уехать домой и вернуться к актуальному времени вылета», – сообщили в авиакомпании.

В настоящее время воздушное судно проходит оперативное техническое обслуживание.

Напомним, 18 января Новосибирская транспортная прокуратура по факту возгорания двигателя самолёта начала проверку.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Толмачёво
S7
Новосибирск
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Комментарии

19.01.20 в 09:11

Куфтин Максим Владимирович

Я хотел уточнить вот у нас дочка родилась 25 декабря 2019 можем ли мы расчитывать на мат. Капитал?

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