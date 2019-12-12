Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания двигателя самолёта в Толмачёво

сегодня 16:16 Поделиться

Фото с сайта jetphotos.com

Новосибирским транспортным прокурором начата проверка по факту инцидента с самолётом А321, выполняющим рейс Новосибирск – Камрань; во время предполётной подготовке у лайнера произошло воспламенение двигателя.

Более 12 часов прождали своего вылета пассажиры рейса S7-5383 Новосибирск – Камрань. Во время предполётной подготовки у лайнера загорелся один из двигателей. По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Как ранее сообщал Сиб.фм, рейс из Толмачёво во Вьетнам должен был вылететь 18 января в 0:05. Однако у самолёта произошло воспламенение правого двигателя. Один из пассажиров снял видео и опубликовал его в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего по сообщению пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры на рейс было зарегистрировано 208 пассажиров, из которых шестеро детей до 2х лет, а 21 – до 12 лет.

«В гостинице были размещены 171 пассажир, остальные отказались. Кроме того авиакомпания предоставила пассажирам горячее питание и прохладительные напитки в соответствии с авиационными правилами», — рассказали Сиб.фм в ведомстве.

Взамен сломанного самолёта пассажирам предоставили новый, который прилетел в Новосибирск из Хабаровска.

Пассажиры самолёта в обсуждениях на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» писали, что они не выспались, так как на сон им отвели всего 4 часа.

По данным сайта Flightradar24 самолёт вылетел из Толмачёво. В 20:00 по новосибирскому времени он приземлится в аэропорту Камрани.

Напомним, 12 декабря пассажиры S7 не смогли вовремя вернуться из Китая.