В Калининском районе Новосибирска ДТП спровоцировало пробку

18.01.2020 17:44 Поделиться

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Писемского произошло дорожно-транспортное происшествие; столкновение трёх автомобилей привело к возникновению гигантской пробки.

Затор из автомобилей образовался в Калининском районе. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Писемского произошло ДТП. Об этом сообщают подписчики на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не поделили кроссоверы Nissan Murano, Mitsubishi Outlander и хэтчбек Suzuki Liana. В результате ДТП у «Сузуки» повреждены капот, бампер и крыло. Вместе с «Ниссаном» он от удара оказался в сугробе.

О потерпевших не сообщается. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, 18 января в Кировском районе из-за ДТП в пробке встали троллейбусы.