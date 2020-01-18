В Калининском районе Новосибирска ДТП спровоцировало пробку
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
На перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Писемского произошло дорожно-транспортное происшествие; столкновение трёх автомобилей привело к возникновению гигантской пробки.
Затор из автомобилей образовался в Калининском районе. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Писемского произошло ДТП. Об этом сообщают подписчики на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Дорогу не поделили кроссоверы Nissan Murano, Mitsubishi Outlander и хэтчбек Suzuki Liana. В результате ДТП у «Сузуки» повреждены капот, бампер и крыло. Вместе с «Ниссаном» он от удара оказался в сугробе.
О потерпевших не сообщается. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, 18 января в Кировском районе из-за ДТП в пробке встали троллейбусы.
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Комментарии
Елисеева Маргарита
Добрый день! Второй ребенок рождён в 2018 году, маткапитал в размере 466 тыс.не использован. Вопрос: останется ли он прежним либо проиндексируется +150 тыс??
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