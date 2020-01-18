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В Калининском районе Новосибирска ДТП спровоцировало пробку

18.01.2020 17:44

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Писемского произошло дорожно-транспортное происшествие; столкновение трёх автомобилей привело к возникновению гигантской пробки.

Затор из автомобилей образовался в Калининском районе. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Писемского произошло ДТП. Об этом сообщают подписчики на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не поделили кроссоверы Nissan Murano, Mitsubishi Outlander и хэтчбек Suzuki Liana. В результате ДТП у «Сузуки» повреждены капот, бампер и крыло. Вместе с «Ниссаном» он от удара оказался в сугробе.

О потерпевших не сообщается. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, 18 января в Кировском районе из-за ДТП в пробке встали троллейбусы.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

ДТП
Новосибирск
пробка
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Комментарии

18.01.20 в 22:59

Елисеева Маргарита

Добрый день! Второй ребенок рождён в 2018 году, маткапитал в размере 466 тыс.не использован. Вопрос: останется ли он прежним либо проиндексируется +150 тыс??

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