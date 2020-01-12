В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей

вчера 19:57 Поделиться

Фото с официального сайта ГУ МЧС России по Новосибирской области

В региональном ГУ МЧС рассказали о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности во время празднования Крещения; в праздничных мероприятиях будут участвовать 485 спасателей и 193 единицы техники.

В крещенский сочельник сотрудники регионального МЧС организовали купель под Димитровским мостом на пожарном причале. При помощи мобильной ледорезной установки подготовлена майна. При помощи лебёдки глыбы льда были подняты. Об этом рассказали на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Для безопасного спуска спасатели устанавливают деревянные трапы, по ступенькам которых люди смогут опускаться в воду. На берегу будут организованы теплые палатки, где граждане смогут раздеться и выпить горячего чаю», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на подходе к иордани выложили дорожку из соломы. Подобные мероприятия проводятся на всех официальных местах для крещенских купаний в регионе.

«Желающим окунуться в прорубь во время крещенских купаний необходимо делать это только в специально оборудованных местах, которые прошли предварительную проверку и были официально утверждены. Только на этих купелях в случае необходимости может быть своевременно оказана помощь. Перед заходом в ледяную воду обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности », — поделился начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности на льду будут дежурить сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, полиции, районных администраций, медики.

Напомним, 17 января МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области.