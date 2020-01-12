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В Пенсионном фонде России рассказали, на сколько вырастут пенсии за два года

сегодня 10:01

Фото с сайта pixabay.com

Средний размер пенсии с 2019 по 2022 год будут увеличиваться на 2,5%, 3%, 2% и 1,3%; в январе 2020 года у неработающих пенсионеров они выросли на 6,6%.

Реальные доходы пенсионеров будут выше, если будет низкая инфляция. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, к 2022 году средние пенсии россиян достигнут 18290 рублей.

"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы», — сообщил глава ПФР.

При этом Антон Дроздов пояснил, что не у всех пенсии будут расти одинаково. Чем выше пенсии, тем больше гражданин будет получать при её индексациях. При этом, у пенсионеров, достигших 80-летнего возраста будет автоматически увеличиваться пения на размер фиксированной выплаты. В 2020 году она равняется 5686 рублей.

Напомним, 18 января, Сиб.фм рассказал, кому положены пособия на детей в возрасте от трёх до 7 лет.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

пенсионеры
Пенсионный фонд
пенсия
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