Двух беременных сибирячек доставили в роддом на снегоходах
Из-за сильных снегопадов и метелей спасатели Алтайского края вынуждены идти на экстренные меры; по заснеженным дорогам беременных женщин доставляют в больницы на снегоходах.
Двух беременных сибирячек доставили в больницы на снегоходах. Других способов добраться до стационаров в некоторых населённых пунктах Алтайского края пока нет — дороги замело снегом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Первую роженицу спасатели транспортировали из села Песчаное. Сначала её на снегоходе привезли в фельдшерско-акушерский пункт села Парфёново Топчихинского района, а оттуда — в Топчихинскую ЦРБ.
В тот же день, 18 января, силами ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пограничного управления и местной администрации была организована ещё одна спасательная операция по оказанию помощи женщине в Третьяковском районе. Там беременную на снегоходах пограничной службы доставили до машины скорой, ожидающей на дороге в населённом пункте Третьяково. Оттуда будущую маму отправили в ЦРБ.
В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра. Спасатели просят жителей воздержаться от поездок и пеших путешествий.
Напомним, в октябре 2019 года автоинспекторы Новосибирской области под звук сирен доставили беременную двойней женщину в больницу.
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