Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

"Это было страшно": новосибирца с переломом позвоночника увезли в травмпункт

сегодня 19:40

ФОТО PIXABAY.COM

Житель Новосибирска получил травму позвоночника после катания с горки в Ледовом городке; на больничном мужчина проведёт не меньше полугода.

Компрессионный перелом позвонка поясничного отдела "заработал" новосибирец, скатившись с горки в Ледовом городке на Михайловской набережной. Об инциденте, который произошёл ещё 6 января, в группе "Ревизор.Нск" в инстаграме сегодня рассказала супруга пострадавшего.

"Спуск с самой безобидной горки оказался самым травматичным. В конце ската, вместо рыхлой снежной насыпи для мягкого торможения, ожидала монолитная снежно-бетонная стена", — написала женщина.

Сибирячка призналась, что и сама получила сильный удар, но муж стукнулся гораздо больнее.

"Муж въехал в снежный монолит задом. Его отбросило так сильно, что он вылетел из колеи горки. Выглядело это страшно. Муж долго стоял на четвереньках и не мог встать от нестерпимой боли в спине", — поделилась историей женщина.

По её словам, ближайшие полгода супруг вынужден будет провести на больничном.

"Кто вернёт мужу здоровье и восполнит материальную брешь в бюджете?", — задала сибиряка риторический вопрос.

Напомним, в октябре слетевшего со снежной горки в Искитиме школьника увезли в больницу.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

травма
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

371845
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
185531
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
175192
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
154632
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
144712
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
68298
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
61557
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая