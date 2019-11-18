"Это было страшно": новосибирца с переломом позвоночника увезли в травмпункт

сегодня 19:40 Поделиться

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Житель Новосибирска получил травму позвоночника после катания с горки в Ледовом городке; на больничном мужчина проведёт не меньше полугода.

Компрессионный перелом позвонка поясничного отдела "заработал" новосибирец, скатившись с горки в Ледовом городке на Михайловской набережной. Об инциденте, который произошёл ещё 6 января, в группе "Ревизор.Нск" в инстаграме сегодня рассказала супруга пострадавшего.

"Спуск с самой безобидной горки оказался самым травматичным. В конце ската, вместо рыхлой снежной насыпи для мягкого торможения, ожидала монолитная снежно-бетонная стена", — написала женщина.

Сибирячка призналась, что и сама получила сильный удар, но муж стукнулся гораздо больнее.

"Муж въехал в снежный монолит задом. Его отбросило так сильно, что он вылетел из колеи горки. Выглядело это страшно. Муж долго стоял на четвереньках и не мог встать от нестерпимой боли в спине", — поделилась историей женщина.

По её словам, ближайшие полгода супруг вынужден будет провести на больничном.

"Кто вернёт мужу здоровье и восполнит материальную брешь в бюджете?", — задала сибиряка риторический вопрос.

Напомним, в октябре слетевшего со снежной горки в Искитиме школьника увезли в больницу.