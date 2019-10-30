Это вам не сказки на ночь: новосибирская королева тверка научила малышку-дочь крутить попой

сегодня 12:20 Поделиться

Фото из инстаграм Елены Яткиной

Известная танцовщица из Новосибирска Елена Яткина отдыхает на мальдивском пляже с дочерью; молодая мама исполнила тверк вместе с малышкой.

Новосибирская королева тверка Елена Яткина опубликовала в инстаграм видео, где она вместе с малолетней дочерью танцует тверк. Кадры сделаны на мальдивском пляже.

Елена предстала перед публикой в открытом купальнике. Под музыку "Макарена" девушка начинает двигать попой, после чего к ней присоединяется малолетняя дочь.

Малышка тщательно повторяет за мамой все движения и явно получает удовольствие от танца.

По словам самой Яткиной, таких видео у неё накопилось немало. Она спросила подписчиков — не сделать ли ей отдельную рубрику для публикаций совместных танцев.

Большинство фанатов королевы тверка пришли в восторг от видео. Они хвалят малышку за старания и отмечают, что у девочки хорошо получается танцевать, как мама.

Напомним, в октябре гастролирующая по миру Елена Яткина поразила своим горячим танцем китайскую публику.