Известный новосибирский шоумен попал в ДТП из-за таксиста-лихача

сегодня 11:25 Поделиться

Фото с сайта автоправо, со страницы Алексея Крыжановского в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирский певец и экс-телеведущий Алексей Крыжановский попал в аварию; под колёса его авто «выскочила» легковушка такси.

Певец, экс-телеведущий, директор ДК имени Октябрьской революции Алексей Крыжановский раскритиковал таксистов-лихачей за отсутствие профессионализма. Поводом стало ДТП, в которое накануне, 18 января, угодил шоумен. Видео аварии он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Крыжановский успокоил друзей и подписчиков — с ним и его семьёй всё в порядке, повреждения авто тоже незначительны.

«Пост, скорее, о водителях такси. Я не говорю о стаже, навыках, здоровье (психическом, кстати, тоже), речь об ответственности. Какие игры на дороге могут быть, когда в салоне пассажир? Кто дал право водителю такси рисковать чьей то жизнью?», — задался вопросом Крыжановский.

На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль такси, двигавшийся в среднем ряду, несколько раз пытается перестроиться в левый. И как только появляется «окно», иномарка резко уходит влево. В результате — столкновение с внедорожником.

Напомним, в декабре такси залетело под фуру в Новосибирске.