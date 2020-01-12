Крещение Господне отмечают православные верующие

сегодня 09:20 Поделиться

Фото из группы «Новосибирская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне; этот праздник также называют Богоявлением.

Праздничные богослужения в честь Крещения Господня проходят сегодня, 19 января, во всех храмах Новосибирской области. Накануне, в Крещенский Сочельник, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил Божественную литургию и вечерню с чином великого освящения воды в Вознесенском кафедральном соборе. Об этом сообщается в группе «Новосибирской митрополии» в социальной сети «ВКонтакте».

По окончании богослужения Владыка Никодим обратился к верующим.

"Величайший дар роду человеческому — освящённая вода. Дух Святой по молитвам архипастырей и пастырей нисходит на воду, и уже не вода простая, а великая святыня — святая агиасма почиет в купели. И люди с благоговением берут эту воду, дабы и самим ей причаститься, и окропить свои дома и своих близких, чтобы благодать Божия почила на каждом из нас», — сказал он.

Праздник Крещения Господня называется еще и Богоявлением. Согласно Священному Писанию, при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица. Евангельские свидетельства гласят, что Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился в священной реке Иордан от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

Главная традиция праздника Крещения Господня — получение освящённой воды в храмах и погружение в купели.

Напомним, 19 января в Новосибирской области работают 40 купелей.