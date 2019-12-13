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Квартиры в России в 2020 году снова подорожают

сегодня 20:01

Фото с сайта ЦИАН

Эксперты анонсировали очередной рост цен на жильё в России; недвижимость подорожает в среднем на 10 процентов.

О предстоящем росте цен на квартиры в 2020 году предупредили россиян. "Вторичка" подорожает в среднем на 6 процентов, тогда как жильё в новостройках может нацениться на 15%. Такие данные публикует РБК со ссылкой на исследование ЦИАН.

Рост цен традиционно будет происходить весной и осенью — в период наибольшей деловой активности.

Подорожание недвижимости в 2020-м, как и годом ранее, связано с переход застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года Новосибирск вошёл в тройку городов с самым высоким ростом стоимости квадратного метра "вторичного" жилья — прибавка составила 6 %. Если в декабре 2018 года квадратный метр оценивался в 60 тысяч рублей за квадрат, то в декабре 2019-го — уже почти в 65 тысяч рублей.

Напомним, в декабре Новосибирск возглавил рейтинг городов с самой дорогой "вторичкой" в Сибири.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
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