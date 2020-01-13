Лайфхак дня: как сэкономить на такси

сегодня 06:42 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В ближайшие дни погода в Новосибирске испортится, и многие будут добираться до дома и на работу на такси; Сиб.фм решил выяснить, как можно сэкономить на такси.

С приходом холодов, большинство из работающих новосибирцев выберут в качестве транспорта такси. Благо с этим проблем уже нет. Существуют как фирмы-перевозчики, так и агрегаторы вроде Яндекс.Такси, «Максим», Jett, Uber.

Для того, чтобы сэкономить нужно установить несколько приложений и сравнить цены на поездку из одной точки в другую. Зачастую разница может быть несколько десятков рублей. Кроме того, снизить стоимость поездки возможно за счёт того, что вы перейдёте дорогу. Тогда за счёт того, что машине не нужно будет объезжать пол-квартала.

Ещё один вариант – найти промокоды. Зачастую компании предлагают за установку приложения скидки на первые несколько поездок. Другие предлагают привести друга и за это начисляют бонусы, которыми можно оплатить часть стоимости поездки.

Избегайте пикового времени. Иногда поездка с 8:30 до 9:00 может стоит в полтора, а то и два раза дороже. Также к пиковым относятся вечернее время с 18:00 до 19:00, а в пятницу и субботу ещё и с 22:00 до 3:00.

Кроме того, погодные условия также увеличат стоимость поездки. Это происходит за счёт увеличения спроса. Но в этом случае сэкономить не получится.

Также можно сэкономить за счёт того, что вы с коллегами будете пользоваться одной машиной на троих или четверых.

Но, пожалуй, самый эффектный способ сэкономить воспользоваться общественным транспортом или пройти пару-тройку километров пешком.

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