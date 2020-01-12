Материнский капитал на первого ребёнка, таинственное исчезновение девочки, смерть в аквапарке и трагическая помолвка езидов – Итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:01 Поделиться

Фото с сайта новосибирского аквапарка, пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, со страницы Алексея Емельяненко, группы «Шерегеш - горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте», Сиб.фм, с официального сайта Кремля, СКР по Новосибирской обл

Первая полноценная рабочая неделя года стала самой насыщенной резонансными событиями за последние 20 лет. Владимир Путин анонсировал беспрецедентные меры социальной поддержки и революционные изменения в Конституции, православные готовились к одному из главных праздников – Крещению, в Новосибирске перелётные птицы съели почти всю рябину, на регион обрушился аномальный снегопад, помолвка возрастного сибиряка с юной школьницей привела к трагедии. И это лишь малая часть новостей, которые активно обсуждали сибиряки. Главные из них – в Итогах недели Сиб.фм.

Смерть в аквапарке

В понедельник, 13 января, стало известно, что в одной из больниц города умер кемеровский подросток, который во время новогодних каникул захлебнулся в новосибирском аквапарке. Все эти дни парень провёл без сознания, врачи, к сожалению, не смогли его спасти. Возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи.

Между тем стало известно, что посетители развлекательного водного центра уже не раз жаловались на потенциально опасные конструкции в аквапарке. По мистическому совпадению, ровно за три года до трагедии, день в день, здесь уже происходило подобное ЧП. Тогда последствия были менее серьёзными. Но удивляет тот факт, что администрация аквапарка по-прежнему как мантру повторяет заявления о том, что комплекс абсолютно безопасен, а все аттракционы соответствуют ГОСТам. При этом родным погибшего подростка едва ли станет легче от осознания того, что ребёнок умер в заведении, формально соответствующем всем техническим требованиям.

Примечателен в этой истории ещё один момент. В соцсетях появилось множество комментариев, в которых пользователи фактически напрямую винят в произошедшем самого молодого кемеровчанина. Было ли это спланированной информационной атакой или просто следствием особенностей сетевой публики, мы вряд ли когда-нибудь узнаем.

Красный снег

Вторник, 14 декабря, должен был запомниться нашествием пернатых кочевников. Перелётные птицы массово ринулись в мегаполис, чтобы полакомиться замороженной рябиной, урожай которой в прошлом году был на редкость богатым. Горожане фотографировали красивых птичек, пытались определить, к какому виду они относятся, а водители в конце рабочего дня сильно сожалели, если оставили свои машины под плодовыми деревьями. Кроваво-красные следы от съеденных ягод были повсюду не только на снегу, но и на припаркованных автомобилях.

Смертельный спуск

Нельзя обойти вниманием ещё оду тему, которую в Сибири, и особенно в Новосибирске, обсуждали любители и профессионалы активного отдыха. Гибель туриста в Шерегеше в очередной раз привлекла внимание к проблеме безопасности горнолыжных курортов. Причём не только в контексте готовности инфраструктуры или работы спасательных служб, но и в плане умения самих туристов стоять на лыжах. Умение чувствовать грань между уверенностью и опасной самоуверенностью отметили многие читатели. Активное обсуждение развернулось и вокруг употребления алкоголя некоторыми отдыхающими. В целом, количество историй о различных ЧП на склонах, которыми поделились новосибирцы, в очередной раз подтверждает, что активный отдых требует особой осторожности и максимальной концентрации внимания.

Материнский капитал и поправки в Конституцию

В среду, 14 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Эксперты предполагали, что оно станет дежурным перечислением основных задач на год. Однако глава государства анонсировал такие масштабные изменения в структуре федеральных органов власти и в социальной поддержке населения России, каких не было никогда в современной истории России. Главным нововведением стало изменение порядка выплаты материнского капитала. Теперь его будут выдавать уже при рождении первого ребёнка в семье. Сумма выплаты составит 466 тысяч рублей. Одновременно увеличена поддержка за рождение второго или последующего ребёнка, если женщина ранее не получала материнский капитал. В этом случае будут выплачивать примерно 616 тысяч рублей.

Среди других мер поддержки, озвученных президентом, можно выделить дополнительные выплаты на детей дошкольного возраста, обеспечение бесплатным горячим питанием всех младшеклассников, а также введение доплаты в размере 5 тысяч рублей учителям за классное руководство.

Одновременно Путин предложил изменить и распределение полномочий между ветвями власти. Будет усилено влияние федерального парламента и Госсовета. Например, Госдума получит право утверждать главу правительства и ряд министров. Эти и другие нововведения требуют внесения поправок в Конституции. Работа над этим уже началась.

Вскоре после оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в связи с предложенными реформами правительство считает своим долгом уйти в отставку. В этот же день исполняющим обязанности главы федерального кабинета министров был назначен руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. Позднее его кандидатура была поддержана парламентом и утверждена президентом.

Алёна нашлась!

В четверг, 16 января, в райцентре Карасук на окраине Новосибирской области развернулась беспрецедентная по масштабам операция по поиску 10-летней школьницы. Девочку искали силовики, местные жители, волонтёры поисковых отрядов. Усилия принесли результат. Ребёнка нашли в клетке в одном из подвалов – без сознания, но живого. Это произошло благодаря охотничьей собаке одного из местных жителей, которая вывела людей на следы пропавшей.

Обстоятельства исчезновения очень запутанны. Можно предположить, что следователи выяснят ещё немало подробностей, которые помогут взглянуть на эту таинственную историю под другим углом.

Бесконечный снегопад

В пятницу, 17 января, на Западную Сибирь обрушился снегопад эпических масштабов. В некоторых регионах из-за сильного ветра высота сугробов превысила метр. Федеральные и региональные трассы пришлось перекрыть для движения пассажирских автобусов. Спасатели были готовы прийти на помощь попавшим в беду автомобилистам, и эта помощь в итоге потребовалась. В Новосибирске вечер пятницы по традиции многие автомобилисты провели в заторах. Сервис Яндекс-пробки оценивал пробки в 10 баллов. Прогнозы синоптиков пока неутешительны. В ближайшие недели снегопады и вьюги будут чередоваться с морозами.

Отложенный полёт и трагедия после помолвки

В субботу, 18 января, две сотни сибиряков не смогли улететь отдых во вьетнамский город Камрань. У аэробуса А321 авиакомпании S7 перед взлётом загорелся двигатель. Рейс пришлось отложить, отпуск в тёплых краях сократился, в обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается транспортная прокуратура.

В этот же день стало известно о трагедии, произошедшей на Урале. В Екатеринбурге школьница свела счёты с жизнью. Причиной страшного поступка стало нежелание выходить замуж за 50-летнего жителя Омска. Дело в том, что жених и невеста принадлежали к народности езидов. По их традициям мужа для девочки выбирают родители, причём среди представителей этого же народа. Девушка не нашла иного выхода, чтобы противостоять этим ортодоксальным правилам. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»

Крещение Господне

В воскресенье, 19 января, православные отметили Крещение Господне. По традиции многие в этот день приходят к водоёмам, чтобы совершить символическое омовение в проруби. В Новосибирской области были открыты несколько десятков купелей. Возле них дежурили спасатели, чтобы обеспечить безопасность тысяч новосибирцев, которые решили окунуться в ледяную воду.

В некоторых местах купания начались сразу после полуночи, когда температура воздуха во многих районах области опускалась ниже -25 градусов. Настоящий ажиотаж начался уже после рассвета, когда немного потеплело. Многие люди приходили целыми семьями, взяв с собой маленьких детей. Возможность пройти обряд у новосибирцев была в течение всего дня, а в некоторых местах работу купелей продлили до полуночи.

Такими были самые заметные события. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.