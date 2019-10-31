Меньше минуты: Макгрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд

сегодня 13:07 Поделиться

Фото со страницы wink.rt.ru/ufc

Всего 40 секунд продолжался бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне в Лас-Вегасе; фанаты глазом не успели моргнуть, как рефери остановил встречу.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 246, проходивший в американском Лас-Вегасе, завершился безоговорочной победой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Макгрегор на 40 секунд нокаутировал соперника — Дональда Серрона. Об этом сообщает Чемпионат.ком.

Ирландец Макгрегор с первых секунд начала боя набросился на американца Серроне, известного ещё как "Ковбой". Он нанёс несколько сильных ударов, после которых Дональд оказался на канвасе. Там Конор начал добивать противника, пока рефери не остановил встречу.

По данным Чемпионат.ком, для Макгрегора эта победа стала первой с ноября 2016 года, в то время как Серроне терпит уже третье поражение подряд.

Комментируя свою победу, Макгрегор признался, что чувствует себя отлично.

«Я стал первым бойцом, кто выигрывал нокаутом в первом раунде в трёх дивизионах. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому», — цитирует бойца издание .

Напомним, в октябре 2019 года однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору.

Макгрегор с первых секунд бросился на соперника. Серроне пропустил несколько тяжёлых ударов. Затем Конор провёл мощный хай-кик, Дональд оказался на канвасе и там ирландец добил его серией ударов. Рефери вмешался в одностороннее избиение и остановил встречу. Ирландец одержал первую победу с ноября 2016 года, когда ему удалось победить Эдди Альвареса и завоевать титул в лёгком весе. Серроне потерпел третье поражение кряду. До этого он проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3950907-makgregor-nokautiroval-serrone-na-turnire-ufc-246-za-40-sekund.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3950907-makgregor-nokautiroval-serrone-na-turnire-ufc-246-za-40-sekund.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3950907-makgregor-nokautiroval-serrone-na-turnire-ufc-246-za-40-sekund.html?utm_source=copypaste

турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3950907-makgregor-nokautiroval-serrone-na-turnire-ufc-246-za-40-sekund.html?utm_source=copypaste

турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3950907-makgregor-nokautiroval-serrone-na-turnire-ufc-246-za-40-sekund.html?utm_source=copypaste

турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3950907-makgregor-nokautiroval-serrone-na-turnire-ufc-246-za-40-sekund.html?utm_source=copypaste

турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3950907-makgregor-nokautiroval-serrone-na-turnire-ufc-246-za-40-sekund.html?utm_source=copypaste