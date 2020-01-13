Меняйло, Терешкова и Шура: кто из известных сибиряков нырнул в крещенскую прорубь

вчера 23:35 Поделиться

Фото из социальных сетей

Традиция нырять в прорубь в Крещение становится всё более популярной; кого-то к ледяной освящённой воде тянет вера, а кого-то, увы, мода.

До закрытия купелей в Новосибирской области остаются считаные часы. В этом году в регионе действовало 40 иорданей, безопасность на которых обеспечивали 500 специалистов и порядка 200 единиц техники. По разным данным, в прорубь окунулись до десяти до 30 тысяч человек. Для многих этот опыт был первый, но есть и те, кто погружается в купели каждый год.

Верны традиции крещенского купания остались и такие известные в регионе личности как полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова — тоже заядлая купальщица. Судя по снимках в фейсбук, ледяная вода для неё, — не стресс, а настоящее удовольствие.

В этом году был замечен у крещенской купели и известный новосибирский общественник, руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Что касается отечественных звёзд и шоуменов, имеющих отношение к Новосибирску, то у настоящих или импровизированных купелей был замечен только певец Шура. В эти дни артист отдыхает на Кипре, поэтому решил погрузиться в «цветущий» пруд рядом с частным домом. Своим подписчикам в инстаграм Шура обещал нырнуть в честь православного праздника, но раздеваться на камеру не стал.

Другие небезызвестные исполнители российской эстрады — Митя Фомин и певица Пелагея — обошли тему Крещения. В их инстаграмме нет и намёка на православные купания. Зато с великим религиозным праздником поклонников поздравил Николай Басков, который в своё время учился и начинал свою сольную карьеру в Новосибирске.

Напомним, сегодня певица Ольга Бузова поздравила фанатов с Крещением, окунувшись в тёплые воды Тайланда.