Молодая сибирячка выгнала родную бабушку жить в подъезд

сегодня 17:10 Поделиться

Фото из группы "Ревизорро Новосибисрк" в социальной сети "ВКонтакте"

Пенсионерка в Бийске вынуждена жить в подъезде; квартиру пожилой женщины заняла её внучка.

80-летняя пенсионерка в Бийске оказалась бездомной — из двухкомнатной квартиры женщину выгнала родная внучка. Об этом сообщается в группе "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам автора публикации, всё началось с того, что бабушка пустила к себе 37-летнюю внучку, чтобы той не пришлось платить за аренду жилья. Молодая женщина быстро уговорила пенсионерку переписать квартиру на себя, после чего стала унижать и бить пожилую родственницу.

Закончилось всё тем, что пенсионерка оказалась на улице. Автор утверждает, что бабушка живёт в подъезде.

Напомним, в октябре ограбление пенсионерки в новосибирском подъезде попало на видео.