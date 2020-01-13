Новосибирцев зовут переночевать в снежных хижинах-иглу
Традиционный зимний фестиваль Иглу-2020 пройдёт в Новосибирской области; участники будут строить хижины из снега.
Зимний фестиваль Иглу-2020 "Город эскимосов" пройдет 15 февраля в Новосибирске. Участникам предлагают построить самое большое снежное убежище, после чего переночевать в самодельной хижине. Об этом сообщается в группе "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".
Организаторы обещают участникам и зрителям максимальную зрелищность. "Все желающие могут устроить фотосессию в иглу", — сказали они.
Для строительства снежного иглу понадобится инвентарь: пила ножовка, малая сапёрная лопата, санки для перевозки снежных блоков, верёвку для разметки иглу.
Желательно также взять с собой перекус, а тем. кто планирует остаться ночевать в иглу, стоит захватить свечи, горелки для варки еды, спальники, коврики и фонарики.
"Участие — бесплатное", — понмили организаторы.
Место проведения — остановка Чемской бор на Обском море.
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