Новосибирцев зовут переночевать в снежных хижинах-иглу

сегодня 07:40 Поделиться

Традиционный зимний фестиваль Иглу-2020 пройдёт в Новосибирской области; участники будут строить хижины из снега.

Зимний фестиваль Иглу-2020 "Город эскимосов" пройдет 15 февраля в Новосибирске. Участникам предлагают построить самое большое снежное убежище, после чего переночевать в самодельной хижине. Об этом сообщается в группе "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

Организаторы обещают участникам и зрителям максимальную зрелищность. "Все желающие могут устроить фотосессию в иглу", — сказали они.

Для строительства снежного иглу понадобится инвентарь: пила ножовка, малая сапёрная лопата, санки для перевозки снежных блоков, верёвку для разметки иглу.

Желательно также взять с собой перекус, а тем. кто планирует остаться ночевать в иглу, стоит захватить свечи, горелки для варки еды, спальники, коврики и фонарики.

"Участие — бесплатное", — понмили организаторы.

Место проведения — остановка Чемской бор на Обском море.