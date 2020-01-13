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Оголодавшие свиньи съели заживо своего пожилого хозяина

вчера 23:23

Фото Pixabay

Трагедия произошла в конце прошлого года; тревогу забил сосед, который долгое время не видел фермера.

Свиньи съели заживо 71-летнего фермера в конце прошлого года. Об этом сообщает издание The Sun. Трагедия произошла в Польше, в небольшом городке Осек на юго-западе страны. Первым неладное заподозрил сосед фермера — он не видел знакомого с Нового года.

Сосед увидел на участке соседа только останки фермера. По данным издания, их обнаружили недалеко от колодца. От мужчины практически ничего не осталось — небольшое количество костей и часть черепа. По предварительной версии, это могло произойти из-за внезапно случившегося у пенсионера сердечного приступа. Он дошёл до колодца и потерял сознание. Тем временем свиньи проголодались, и им не составило труда добраться до тела своего хозяина. Был он жив на момент трагедии или скончался от приступа — неизвестно.

По словам соседей фермера, мужчина любил выпить. Вероятно, из-за этого он просто уснул рядом с колодцем. Фермер разводил свиней породы мангалица, которую вывели в 19 веке. Также соседи отмечают, что животные были гигантских размеров и часто наводили страх на знакомых.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

трагедия
фермер
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