Ольга Бузова выбрала для крещенского погружения сиреневый купальник
Фото со страницы Ольги Бузовой в Инстаграм
Певица Ольга Бузова поздравила православных с Крещением; звезда отдыхает в Таиланде, где с удовольствием окунулась в тёплую воду.
Российская поп-дива Ольга Бузова отметила Крещение в Тайланде. Следуя православной традиции, она окунулась в воду.
"Это, конечно, не прорубь, но....", — сказал Ольга и погрузилась в зелёные волны. Видео певица опубликовала на своей странице в инстаграм.
Для купания артистка выбрала раздельный купальник сиреневого цвета. Ольга, как и положено, окунулась три раза. Однако креститься на публику не стала.
Напомним, сейчас звезда отдыхает на острове вместе с новым возлюбленным — блогером из Новосибирска Давидом Манукяном, который уже познакомил девушку с родителями.
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