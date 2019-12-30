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Ольга Бузова выбрала для крещенского погружения сиреневый купальник

сегодня 18:30

Фото со страницы Ольги Бузовой в Инстаграм

Певица Ольга Бузова поздравила православных с Крещением; звезда отдыхает в Таиланде, где с удовольствием окунулась в тёплую воду.

Российская поп-дива Ольга Бузова отметила Крещение в Тайланде. Следуя православной традиции, она окунулась в воду.

"Это, конечно, не прорубь, но....", — сказал Ольга и погрузилась в зелёные волны. Видео певица опубликовала на своей странице в инстаграм.

Для купания артистка выбрала раздельный купальник сиреневого цвета. Ольга, как и положено, окунулась три раза. Однако креститься на публику не стала.

Напомним, сейчас звезда отдыхает на острове вместе с новым возлюбленным — блогером из Новосибирска Давидом Манукяном, который уже познакомил девушку с родителями.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Крещение
Ольга Бузова
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