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"Он готов жрать испорченное мясо": отчим-садист из Омска даёт показания в суде

сегодня 14:30

Фото из архива Сиб.фм

В районном суде Омска продолжается слушание дела мальчика, которого отчим заставлял стоять коленями на гречке; свидетели в зале рыдают, узнавая новые подробности трагедии.

Новые жуткие подробности об истязании ребёнка в Омске продолжают выясняться во время оглашения материалов дела в суде. Ранее было известно, что отчим ставил мальчика голыми коленями на гречку, отчего крупинки вросли в кожу и их пришлось удалять в больнице. Теперь СМИ сообщают о других садистских наклонностях 35-летнего мужчины.

В частности, в суде была представлена видеозапись, на кадрах которой отчим предлагает мальчику съесть тухлое мясо. Когда тот согласился, мужчина сказал жене: "Он готов жрать испорченное мясо".

В зале заседаний свидетели озвучивали и другие вопиющие примеры их жизни омской семьи. Так, соседи рассказали, что однажды мальчик на сутки оказался на улице, потому что мама ушла на работу, не оставив ему ключи от квартиры. Те же соседи пытались обработать мальчику гниющие колени, из-за чего ребёнок плакал от боли.

Сейчас школьника забрали от родителей-истязателей, но подросток просит вернуть его домой.

В отношении отчима возбуждено уголовное дело.

Напомним, в январе стало известно, что в интернате мальчика регулярно навещает мама, которая присутствовала при издевательствах.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Омская область
гречка
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