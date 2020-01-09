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Подозрительно часто: третий по счёту торговый центр сгорел в Новосибирской области в январе

сегодня 12:40

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Торговый центр горел в новосибирском Татарске 18 января; с огнём пожарные сражались около двух часов.

Уже третий по счёту торговый центр горел в Новосибирской области с начала года. 18 января пожарные тушили ТЦ в Татарске — погибших и пострадавших нет, но ущерб зданию причинён серьёзный. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, пожару в торговом центре под Новосибирском был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров.

В МЧС рассказали, что посетители и работники эвакуировались из здания самостоятельно, ещё до прибытия спасателей.

В тушении были задействованы 28 человек и семь пожарных автомобилей.

С начала января это уже третий крупный пожар в торговых помещениях. 8 января горел рынок в Искитиме, 7-го числа — в Оби.

Напомним, после ЧП на искитимском рынке туда с проверкой пришли прокуроры.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
пожар
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