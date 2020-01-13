Погода в Новосибирске на 20 января: холодает

сегодня 07:01 Поделиться

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Снегопад и сильный ветер покинули Новосибирск; теперь на город надвигается серьёзное похолодание.

С наступившей недели в Новосибирске похолодает. В понедельник, 20 января, синоптики обещают понижение температуры до -20 градусов днём и -22 — ночью. При этом не ожидается никаких осадков — в отличие от предыдущей недели, когда город полностью замело. Сильного ветра также не будет — возможны порывы до 8 метров в секунду ранним утром и ночью.