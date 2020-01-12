Пока все спали: сотни новосибирцев уже окунулись в купели

сегодня 09:45 Поделиться

Около тысячи новосибирцев этой ночью уже окунулись в купель на озере "Медвежье"; иордани будут открыты до полуночи.

Единственная в Новосибирске купель, которая начала работу в ночь на 19 января, стала настоящим центром притяжения для верующих. По данным на 8 утра здесь уже искупались 855 человек. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте".

В восемь утра начала работу вторая официально разрешённая и подготовленная купель на карьере у Юго-Западного жилмассива.

Всего 19 января в Новосибирске совершить обряд погружения в освящённую можно можно будет по семи адресам.

- Октябрьский район, протока р. Обь в районе МР «Европейский берег» — 10:00-24:00.

- Ленинский район Карьер на «Юго-западном» жилом массиве — 08:00-24:00.

- Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97 — 10:00-24:00.

- Ленинский район р. Обь акватория пожарного причала — 09:00-18:00.

- Ленинский район, озеро «Медвежье». – 00:00-24:00.

- Калининский район озеро «Спартак» — 10:00-24:00.

- Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири» — 09:00-21:00.

Напомним, 12 января Сиб.фм рассказал, как правильно окунаться в прорубь.