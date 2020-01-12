«Предположительно, мужчина»: пожарные нашли тело в сгоревшем доме в Новосибирске
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Пожар произошёл в частном доме в Кировском районе; в одной из комнат спасатели обнаружили труп.
Частный жилой дом, расположенный в Кировском районе Новосибирска, загорелся поздно вечером 18 января. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 21:31 часов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Там уточнили, что горел одноэтажный дом на две семьи.
«К 22:12 пожар был ликвидирован, однако в помещении обнаружен труп. Предположительно, мужчины», — добавили в ведомстве.
Причины случившегося предстоит установить следственно-оперативной группе.
Напомним, в ночь на 16 января многодетная семья едва не погибла на пожаре в Новосибирской области.
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