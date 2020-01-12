Путин прокомментировал "бессрочное президентство"

сегодня 15:50 Поделиться

Фото с сайта kremlin.ru

Глава российского государства на встрече с ветеранами высказался по поводу бессрочного пребывания у власти; Путин заявил, что выступает против этого.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что выступает против неограниченного пожизненного руководства страной, как это было в позднесоветский период. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос одного из ветеранов, Путин подчеркнул, что "тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х, когда президенты, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, при этом не обеспечивая нужных условий её трансформации".

Глава государства подчеркнул, что "лучше к такой ситуации, как в 80-х годах, не возвращаться".

Напомним, 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил своё отношение к двум президентским срокам подряд.