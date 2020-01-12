Путин жёстко высказался о недовольных материнским капиталом и пособиями

сегодня 19:02 Поделиться

Фото с сайта kremlin.ru

Анонсированное президентом увеличение материнского капитала не все россияне сочли хорошей новостью; таких людей Путин назвал "моральными уродами".

"Моральными уродами" назвал президент Владимир Путин россиян, которые выступают против поддержки государством семей с детьми. Такое заявление он сделал во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РИА Новости.

Как отметил Путин, после его послания Федеральному собранию стало звучать мнение о том, что государству не нужно в таком объёме поддерживать систему материнства и детства.

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — сказал Путин.

Напомним, 15 января Путин предложил увеличить материнский капитал и распространить его действие материнского капитала на семьи с первым ребёнком.