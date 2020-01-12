Путин жёстко высказался о недовольных материнским капиталом и пособиями
Фото с сайта kremlin.ru
Анонсированное президентом увеличение материнского капитала не все россияне сочли хорошей новостью; таких людей Путин назвал "моральными уродами".
"Моральными уродами" назвал президент Владимир Путин россиян, которые выступают против поддержки государством семей с детьми. Такое заявление он сделал во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РИА Новости.
Как отметил Путин, после его послания Федеральному собранию стало звучать мнение о том, что государству не нужно в таком объёме поддерживать систему материнства и детства.
«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — сказал Путин.
Напомним, 15 января Путин предложил увеличить материнский капитал и распространить его действие материнского капитала на семьи с первым ребёнком.
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