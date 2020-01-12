Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Путин жёстко высказался о недовольных материнским капиталом и пособиями

сегодня 19:02

Фото с сайта kremlin.ru

Анонсированное президентом увеличение материнского капитала не все россияне сочли хорошей новостью; таких людей Путин назвал "моральными уродами".

"Моральными уродами" назвал президент Владимир Путин россиян, которые выступают против поддержки государством семей с детьми. Такое заявление он сделал во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РИА Новости.

Как отметил Путин, после его послания Федеральному собранию стало звучать мнение о том, что государству не нужно в таком объёме поддерживать систему материнства и детства.

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — сказал Путин.

Напомним, 15 января Путин предложил увеличить материнский капитал и распространить его действие материнского капитала на семьи с первым ребёнком.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Путин Владимир
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

371845
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
185531
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
175192
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
154632
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
144712
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
68298
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
61557
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая