Россиянин умер от отравления снюсом
Фото из социальных сетей
Первый официально зарегистрированный случай отравления снюсом подтвердили в минздраве страны; медики настаивают на полном запрете этих веществ.
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом со ссылкой на главного внештатного нарколога Евгения Брюна сообщили РИА Новости.
По словам специалиста, в последнее время в стране резко участились употребления конфет и жвачек, содержащих никотин.
"Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть", — отметил медик.
Брюн подчеркнул, что в ряде регионов страны на такую угрозу успели отреагировать быстро — там запретили продажу снюсов, которые особенно популярны у подростков.
Напомним, в январе новосибирский Роспотребнадзор изъял из продажи более 600 упаковок снюса.
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