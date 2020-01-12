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"Смотреть холодно!": самые эмоциональные кадры с Крещения-2020 в Новосибирске

сегодня 16:25

Фото Дениса Винокурова

Достаточно мягкая температура — всего минус пять градусов — добавила храбрости даже тем новосибирцам, которые раньше не рисковали нырять в купель; у иорданей по всей области — огромные очереди.

В этом году желающих не просто отметить, но и по-настоящему прочувствовать праздник Крещение Господне, в Новосибирской области больше чем достаточно. Погода — благоволит: всего минус пять градусов за окном. Неудивительно, что у купелей, часть из которых открылась ещё в полночь, полно народу. По данным на 12:00 в одном только Новосибирске в освящённые воды погрузились почти четыре тысячи человек.

Спасатели МАСС контролируют обстановку у купелей, следят за безопасностью верующих, а заодно ведут учёт — где и сколько сибиряков омыли тела от грехов и болезней.

"На всех купелях мероприятия проходят без происшествий", — рапортуют спасатели. Очевидцы подтверждают: возле иорданей очень дружелюбная обстановка.

"Я в этом году впервые решила окунуться, к сожалению, из друзей никто не согласился со мной ехать. Но окружающие помогли — и забраться в купель, и выйти из неё", — поделилась читательница Сиб.фм Ирина Сёмкина.

Она призналась: со стороны на ныряльщиков смотреть холодно, зато когда сам погружаешься в воду, о "минусе" забываешь.

"Одна мысль в голове — как не забыть перекреститься трижды", — рассказала Ирина.

Ещё один новосибирец Игорь Дреникин добавил, что у купелей, действительно, чувствуется праздничная атмосфера.

"Приехал, смотрю — толпа и очередь огромная. Но проходит всё быстро! И каждый норовит тебя чаем напоить", — сказал мужчина.

В Новосибирске сегодня работают 7 купелей. Большинство из них будут открыты до 24:00 часов, так что у сибиряков ещё есть время приобщиться в крещенской традиции.

Напомним, сегодня вице-мэр Анна Терешкова с крещенских купаний.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
Крещение
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