Топ-5 обещаний Владимира Путина из послания Федеральному собранию

сегодня 05:05 Поделиться

Фото пресс-службы Кремля/скриншоты с видео YouTube/vesma.today

Послание президента Федеральному собранию в буквальном смысле изменило жизнь россиян; обещания, которые больше всего обсуждают новосибирцы, — в подборке Сиб.фм.

5 место — бесплатное питание в школе

В послании Федеральному собранию, которое прошло 15 января, Владимир Путин поручил обеспечить учеников начальной школы обеспечить бесплатным питанием. Это касается школьников, которые учатся в 1-4 классах. По словам президента, такая мера поможет семьям с любым уровнем дохода чувствовать себя в равных условиях. Путин подчеркнул, что родители, которые находятся в тяжёлом финансовом положении, не должны чувствовать, что не могут обеспечить питанием своих детей.

4 место — доступный интернет

Путин предложил ввести пакет "Доступный интернет" в России. Доступен он будет для использования социально значимых ресурсов. Смысл проекта — бесплатный трафик при использовании этих ресурсов. По словам главы государства, преимущество России в том, что в отличие от других стран, у нас используются собственные мессенджеры, соцсети и почта.

3 место — бюджетные места в вузах и здравоохранение

Владимир Путин затронул проблемы высшего образования в России. Он заявил, что вузы должны предоставлять больше бюджетных мест для абитуриентов — особенно это касается региональных университетов. По словам Путина, внимание надо уделить в первую очередь медицинским вузам. По вопросам здравоохранения Путин высказался дополнительно, что необходимо увеличить зарплату медицинского персонала.

2 место — изменение Конституции

Для многих стало неожиданностью предложение Владимира Путина внести поправки в Конституцию. Они затронут два главных пункта — наличие иностранного гражданства у госслужащих и требования к кандидату на пост президента. Судьи, премьер-министр, члены Госдумы и Совета федерации, главы субъектов не не должны иметь иностранное гражданство или вид на жительство. То же самое касается президента, однако теперь глава государства обязан прожить в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства или вида на жительство даже в прошлом.

Также в Конституции могут закрепить достойную индексацию пенсии и и уровень МРОТ, который не должен быть ниже прожиточного минимума.

1 место — материнский капитал

Самая обсуждаемая жителями России тема, связанная с посланием к Федеральному собранию, — изменения в выплате материнского капитала. Исходя из слов Путина, теперь семья может получить маткапитал уже за первого ребёнка — это 466 тысяч рублей. Более того, при рождении второго ребёнка положена дополнительная выплата в 150 тысяч рублей. Общая сумма выплат таким образом составит 616 тысяч рублей. Семьи, у которых на 1 января 2020 года уже есть ребёнок, получат маткапитал в "повышенном объёме". При рождении третьего ребёнка государство оплатит 450 тысяч её ипотечного кредита.

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм составил список самых распространённых мифов о крещенском купании.