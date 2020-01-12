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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото с крещенского купания

сегодня 15:00

Фото со страницы Анны Терешковой в Инстаграм

Заместитель мэра сибирской столицы присоединилась к тысячам земляков, которые сегодня окунаются в купели; Анна Терешкова тоже появилась на снегу в купальнике.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поздравила горожан с праздником — Крещением — разместив на своей странице в инстаграм снежное фото.

На снимке чиновница мэрии осыпает себя снегом и демонстрирует отличную закалку. Судя по фото, мороза Анна Терешкова не боится и запросто находится на свежем воздухе в одном купальнике.

По данным Сиб.фм, вице-мэр ведёт активный образ жизни, вместе с семьёй она ежегодно принимает участие в крещенских купаниях.

Сегодня в Новосибирской области действуют 40 купелей. Очереди к иорданям выстроились с самого утра. Некоторые верующие поспешили окунуться в святую воду уже ночью.

Напомни, ранее Сиб.фм опубликовал самые живые кадры со святого источника в посёлке Ложок в Искитимском районе.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Терешкова Анна
Новосибирск
Крещение
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