Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Взрослый сын к отцу пришёл: сибиряк ограбил родителей под дулом пистолета

сегодня 19:01

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирец ограбил своих родителей, угрожая пистолетом; из дома он вынес мобильные телефоны и ключи от авто.

Пожилые новосибирцы сообщили в полицию о нападении грабителя. При этом злоумышленником оказался их же сын — мужчина пришёл в квартиру родственников с пистолетом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

46-летний сын похитил из квартиры родителей два мобильных телефона, документы и ключи от субкомпактвэна Nissan Note.

"Установленное в Ниссане оборудование позволило родственникам удалённо остановить автомобиль, который полицейские обнаружили брошенным на улице Колхидской", — рассказали в правоохранительном ведомстве.

Дальнейшие поиски привели полицейских месту, где скрывался подозреваемый. В съёмной квартире Ленинского района оперативники обнаружили пневматический пистолет.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разбой.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

371845
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
185531
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
175192
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
154632
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
144712
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
68298
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
61557
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая