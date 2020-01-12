Взрослый сын к отцу пришёл: сибиряк ограбил родителей под дулом пистолета

сегодня 19:01 Поделиться

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирец ограбил своих родителей, угрожая пистолетом; из дома он вынес мобильные телефоны и ключи от авто.

Пожилые новосибирцы сообщили в полицию о нападении грабителя. При этом злоумышленником оказался их же сын — мужчина пришёл в квартиру родственников с пистолетом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

46-летний сын похитил из квартиры родителей два мобильных телефона, документы и ключи от субкомпактвэна Nissan Note.

"Установленное в Ниссане оборудование позволило родственникам удалённо остановить автомобиль, который полицейские обнаружили брошенным на улице Колхидской", — рассказали в правоохранительном ведомстве.

Дальнейшие поиски привели полицейских месту, где скрывался подозреваемый. В съёмной квартире Ленинского района оперативники обнаружили пневматический пистолет.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разбой.