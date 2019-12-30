За издевательства над больными детьми красноярские воспитатели получили выговор
ФОТО PIXABAY.COM
В красноярском противотуберкулёзном санатории «Пионерская речка», где воспитатели оскорбляли и били детей, завершилась внутренняя проверка; все причастные к инциденту получили выговор.
Выговор объявили шести сотрудникам, в том числе заведующий отделением, детского санатория "Пионерская речка" в Красноярске. Их наказали по результатам внутренней проверки фактов грубого обращения с детьми. Об этом сообщает "ТВК Красноярск".
Ранее телеканал опубликовал видео, на кадрах которого сотрудница грубо пытается поднять с пола мальчика, который плачет и держится руками за голову. Автор ролика, приславшая его в редакцию ТВК, предположила, что такие случаи могут быть не единичными.
На днях, по данным телеканала, в санатории завершилась проверка .
"Заведующему отделением, заведующему филиалом, исполняющему обязанности заведующего филиалом, а также воспитателю, медсестре и санитарке объявлен выговор", — отмечает СМИ.
В то же время в отношении сотрудников санатория продолжается прокурорская проверка.
Напомним, в декабре стало известно об издевательствах над детьми в санатории.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают