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За издевательства над больными детьми красноярские воспитатели получили выговор

сегодня 14:04

ФОТО PIXABAY.COM

В красноярском противотуберкулёзном санатории «Пионерская речка», где воспитатели оскорбляли и били детей, завершилась внутренняя проверка; все причастные к инциденту получили выговор.

Выговор объявили шести сотрудникам, в том числе заведующий отделением, детского санатория "Пионерская речка" в Красноярске. Их наказали по результатам внутренней проверки фактов грубого обращения с детьми. Об этом сообщает "ТВК Красноярск".

Ранее телеканал опубликовал видео, на кадрах которого сотрудница грубо пытается поднять с пола мальчика, который плачет и держится руками за голову. Автор ролика, приславшая его в редакцию ТВК, предположила, что такие случаи могут быть не единичными.

На днях, по данным телеканала, в санатории завершилась проверка .

"Заведующему отделением, заведующему филиалом, исполняющему обязанности заведующего филиалом, а также воспитателю, медсестре и санитарке объявлен выговор", — отмечает СМИ.

В то же время в отношении сотрудников санатория продолжается прокурорская проверка.

Напомним, в декабре стало известно об издевательствах над детьми в санатории.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Красноярск
санаторий
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