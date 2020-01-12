"Живая барби" из Сибири хочет родить ради материнского капитала за первого ребёнка

сегодня 13:38 Поделиться

Фото из инстаграм Юлии Кригер

Знаменитая модель из Новосибирска Юлия Кригер решила стать матерью; сибирская "барби" намерена получить обещанную президентом выплату.

Сибирячка Юлия Кригер, которую за необычную внешность назвали русской Дейнерис, заявила о готовности родить ребёнка ради того, чтобы получить 466 тысяч рублей материнского капитала. Об этом модель сообщила в своём инстаграме.

"Узнала, что теперь за первенца дают 466617 рублей, и я решила родить от кого-нибудь", — написала девушка.

Для потенциальных отцов Кригер разместила образец шуточной анкеты, в которой просит указать возраст, ежемесячный доход и фото, на котором видно лицо.

Новосибирская блондинка Юлия Кригер обрела известность в 2017 году, когда её заметил британский таблоид The Sun. Англичане прозвали сибирячку «русской Барби», тогда как на родине её именуют сибирской Дейнерис.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал за первого ребёнка.