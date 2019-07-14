Знаменитый сибирский путешественник покинул соцсеть ВКонтакте

сегодня 07:20 Поделиться

Фото со страницы Константина Журавлёва в социальной сети "ВКонтакте"

Известный путешественник из Сибири попрощался со своими подписчиками «ВКонтакте»; о своих перемещения по миру он будет рассказывать в инстаграм.

Совершивший кругосветное путешествие сибиряк Константин Журавлёв объявил о решении покинуть соцсеть «ВКонтакте». Рассказывать о красотах новых стран и городов он будет в инстаграме. Об этом Журавлёв написал на личной странице в «ВК».

Константин Журавлёв известен тем, что проехал вокруг света за 777 дней, кроме того, он три года провёл в Сирийском плену.

«Всем, кому интересен мир путешествий, Латинская Америка и шикарные фото/видео, заглядывайте ко мне в инстаграм», — обратился к подписчикам сибиряк.

Подписчикам он обещает самые захватывающие фото, видео и истории из квеста по руинам Майя в Мексике.

Напомним, в октября у путешественника из Подмосковья на Алтае украли все вещи.