Знаменитый сибирский путешественник покинул соцсеть ВКонтакте
Фото со страницы Константина Журавлёва в социальной сети "ВКонтакте"
Известный путешественник из Сибири попрощался со своими подписчиками «ВКонтакте»; о своих перемещения по миру он будет рассказывать в инстаграм.
Совершивший кругосветное путешествие сибиряк Константин Журавлёв объявил о решении покинуть соцсеть «ВКонтакте». Рассказывать о красотах новых стран и городов он будет в инстаграме. Об этом Журавлёв написал на личной странице в «ВК».
Константин Журавлёв известен тем, что проехал вокруг света за 777 дней, кроме того, он три года провёл в Сирийском плену.
«Всем, кому интересен мир путешествий, Латинская Америка и шикарные фото/видео, заглядывайте ко мне в инстаграм», — обратился к подписчикам сибиряк.
Подписчикам он обещает самые захватывающие фото, видео и истории из квеста по руинам Майя в Мексике.
Напомним, в октября у путешественника из Подмосковья на Алтае украли все вещи.
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