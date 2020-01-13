Больше всего сторонников сокращения новогодних каникул оказалось в Новосибирске

сегодня 11:13 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирской области чаще остальных россиян поддерживают идею сокращения январских каникул; отдыхать меньше хотят, как правило, мужчины.

Неожиданные результаты исследования опубликовали эксперты компании HeadHunter: выяснилось, что среди работающих жителей Новосибирской области оказалось больше всего тех, кто в целом поддерживает идею о сокращении новогодних каникул. Так или иначе за это высказались 37 %, тогда как в среднем по России – 29 %. Об этом сообщились в пресс-службе сервиса.

«Чаще всего за урезание выходных высказывались мужчины, респонденты 45-54 лет и представители профессиональных сфер "Производство, сельское хозяйство", "Высший менеджмент" и "Транспорт, логистика"», – рассказала руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Анна Осипова.

При этом на прямой вопрос «Что нужно сделать с новогодними каникулами?» 34 % жителей региона ответили «сократить или ликвидировать», 40 % – «оставить всё как есть», 26 % – «увеличить».

Любопытны и такие опубликованные компанией HeadHunter цифры: 38 % респондентов вышли на работу после праздников с хорошим настроением, 39 % – с обычным, и только 18 % – с плохим.

Напомним, 20 января стало известно, кто из новосибирцев отдохнул за рубежом в новогодние каникулы.