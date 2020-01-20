Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: расписание трансляций, кто участвует

20.01.2020 17:41 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Австрии в городе Граце состоится чемпионат Европы по фигурному катанию; от России в нём принимают участие 18 спортсменов.

С 22 по 26 января в австрийском городе Граце будет проходить чемпионат Европы по фигурному катанию. Во время соревнований спортсмены разыграют медали в одиночном катании как среди мужчин, так и среди женщин, спортивных танцах и танцах на льду.

По традиции у россиян имеются максимальные квоты во всех дисциплинах.

Среда, 22 января: (время новосибирское)

19:30 – мужчины, короткая программа.

Четверг, 23 января:

03:15 – пары, короткая программа;

20:00 – танцы на льду, ритм-танец.

Пятница, 24 января:

02:30 – мужчины, произвольная программа;

19:30 – женщины, короткая программа.

Суббота, 25 января:

03:00 – пары, произвольная программа;

21:25 – танцы на льду, произвольный танец.

Воскресенье, 26 января:

02:30 – женщины, произвольная программа;

22:30 – показательные выступления.

От России в соревнованиях участвуют:

Женщины: Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Данилян, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним, 19 января в Новосибирске завершился чемпионат России по борьбе.