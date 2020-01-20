Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: расписание трансляций, кто участвует

20.01.2020 17:41

Фото с сайта pixabay.com

В Австрии в городе Граце состоится чемпионат Европы по фигурному катанию; от России в нём принимают участие 18 спортсменов.

С 22 по 26 января в австрийском городе Граце будет проходить чемпионат Европы по фигурному катанию. Во время соревнований спортсмены разыграют медали в одиночном катании как среди мужчин, так и среди женщин, спортивных танцах и танцах на льду.

По традиции у россиян имеются максимальные квоты во всех дисциплинах.

Среда, 22 января: (время новосибирское)
19:30 – мужчины, короткая программа.

Четверг, 23 января:
03:15 – пары, короткая программа;
20:00 – танцы на льду, ритм-танец.

Пятница, 24 января:
02:30 – мужчины, произвольная программа;
19:30 – женщины, короткая программа.

Суббота, 25 января:
03:00 – пары, произвольная программа;
21:25 – танцы на льду, произвольный танец.

Воскресенье, 26 января:
02:30 – женщины, произвольная программа;
22:30 – показательные выступления.

От России в соревнованиях участвуют:
Женщины: Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Данилян, Александр Самарин.
Пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним, 19 января в Новосибирске завершился чемпионат России по борьбе.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

фигурное катание
спорт
Чемпионат Европы
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Комментарии

21.01.20 в 09:07

Лика Балашова

Спасибо за информацию.

22.01.20 в 10:55

Арданова

Показывайте фигурное катание по каналу Матч, а не по первому! Первый откупил показ, а не транслирует весь чемпионат! Мы хотим смотреть фигурное катание полностью а не в интернете!

22.01.20 в 16:56

Елена Глушкова

Согласна, что по ТВ выступления смотрятся ярче.

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

380276
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
360125
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
217265
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176082
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155481
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
96668
Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске
93977
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей