Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: расписание трансляций, кто участвует
Фото с сайта pixabay.com
В Австрии в городе Граце состоится чемпионат Европы по фигурному катанию; от России в нём принимают участие 18 спортсменов.
С 22 по 26 января в австрийском городе Граце будет проходить чемпионат Европы по фигурному катанию. Во время соревнований спортсмены разыграют медали в одиночном катании как среди мужчин, так и среди женщин, спортивных танцах и танцах на льду.
По традиции у россиян имеются максимальные квоты во всех дисциплинах.
Среда, 22 января: (время новосибирское)
19:30 – мужчины, короткая программа.
Четверг, 23 января:
03:15 – пары, короткая программа;
20:00 – танцы на льду, ритм-танец.
Пятница, 24 января:
02:30 – мужчины, произвольная программа;
19:30 – женщины, короткая программа.
Суббота, 25 января:
03:00 – пары, произвольная программа;
21:25 – танцы на льду, произвольный танец.
Воскресенье, 26 января:
02:30 – женщины, произвольная программа;
22:30 – показательные выступления.
От России в соревнованиях участвуют:
Женщины: Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Данилян, Александр Самарин.
Пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.
Напомним, 19 января в Новосибирске завершился чемпионат России по борьбе.
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Комментарии
Лика Балашова
Спасибо за информацию.
Арданова
Показывайте фигурное катание по каналу Матч, а не по первому! Первый откупил показ, а не транслирует весь чемпионат! Мы хотим смотреть фигурное катание полностью а не в интернете!
Елена Глушкова
Согласна, что по ТВ выступления смотрятся ярче.
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