Фото 50-летнего жениха покончившей с собой школьницы попало в сеть

сегодня 10:54 Поделиться

Фото «КП-Екатеринбург»

Фото жениха и омской школьницы, которая свела счёты с жизнью из-за принудительного замужества, появилось в сети; на снимке девушка выглядит напуганной.

Совместный снимок 16-летней омички, которая покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним мужчиной, опубликовали местные СМИ. На фото девушка держит «жениха» под руку, но выглядит скованной и старается не прикасаться к нему.

18 января стало известно, что школьница покончила собой, не желая выходить замуж, как того требуют традиции. По данным региональных СМИ, погибшая – из семьи езидов, у которых принято выдавать замуж с 16 лет. Накануне они вернулись из Омска, куда ездили на смотрины к 50-летнему местному жителю. После этой поездки и произошла трагедия.

В то же время омские СМИ отмечают, что, по словам главы диаспоры езидов в Свердловской области, обвинения в принудительном замужестве надуманны. Он подчеркнул, что никто не выдаёт детей замуж против их воли, к тому же погибшая девушка и 50-летний мужчина не были обручены.

Напомним, региональный Следком возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летней школьницы.