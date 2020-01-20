Губернатор поручил перейти к проактивному режиму предоставления гражданам мер поддержки, озвученных Президентом

20.01.2020 21:19 Поделиться

Фото предоставлено правительством Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел традиционное совещание с правительством региона; на нем речь шла об исполнении пунктов Послания президента Федеральному Собранию.

На оперативном совещании с членами правительства региона Андрей Травников призвал перейти к проактивному режиму предоставления жителям Новосибирской области мер поддержки, о которых шла речь во время оглашения Послания Владимира Путина к Федеральному Собранию.

По словам губернатора, ряд социальных инициатив о которых шла речь беспрецедентные по своему объёму. В первую очередь – это пакет, направленный на улучшение демографической ситуации.

Андрей Травников отметил, что вырастут не только суммы, но и количество получателей этих мер поддержки Президент потребовал сделать доступ к ним максимально простым. Люди не должны ожидать в очередях и самостоятельно выяснять какие документы нужно предоставить, и какие бумаги заполнить.

«Необходимо переходить к проактивным услугам и услугам в электронном виде, чтобы граждане, даже если они не знают, что определённая мера поддержки им положена, получали соответствующую информацию в электронном виде и в упрощённом формате, — подчеркнул глава Новосибирской области.

Он также отметил, что гражданам будет достаточно согласиться с предоставляемой услугой, а далее всё будет происходить автоматически.

«Нашим гражданам остаётся только получить средства на свои лицевые счета. Мы в прошлом году уже проводили такую работу, поэтому сейчас можем быстро подготовиться к реализации новых демографических инициатив главы государства», — отметил губернатор.

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в регионе сформулированы первоочередные задачи развития цифровых сервисов региона в целях реализации основных положений Послания Президента.

Министр сообщил, что в Новосибирской области уже сформированы «суперсервисы», оказываемые полностью в электронном виде.

«Четыре региональных «суперсервиса» уже работают в полном объёме, и один из них – электронная услуга по получению пособия при рождении ребёнка без необходимости посещения органа власти, реализованная совместно с мэрией города Новосибирска. На 2020 год поставлена задача трансформировать аналогичным образом и другие меры поддержки семей», — сказал Анатолий Дюбанов.

«По многим пунктам в соисполнителях – министерство труда и социального развития региона. Задача этого ведомства сейчас состоит в том, чтобы развернуть такую работу, чтобы все граждане, которые получили право на дополнительные меры поддержки с 1 января 2020 года, смогли их получить и, самое главное – были об этом проинформированы», – подчеркнул Андрей Травников.

Также Андрей Травников обратил внимание на то, чтобы все были готовы исполнить поручения президента в сфере образования. С 1 сентября бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены все учащиеся 1-4 классов. Министерство образования совместно с муниципалитетами должны в ближайшее время проработать техническую готовность к реализации этой инициативы и определить объём требуемого финансирования.

Кроме того, Владимир Путин потребовал регионы уточнить потребность регионов в дополнительных местах в школах. Наиболее актуальна эта проблема для Новосибирска. Количество прибывающих детей в город опережает число создаваемых мест, несмотря на темпы строительства образовательных учреждений. В кратчайший срок надо подготовить предложения региона по корректировке нацпроекта «Образование». Министерствам образования и строительства поручено актуализировать идеи, проработанные в прошлом году совместно с АСИ, и продвигать их в соответствующие федеральные ведомства.

Напомним, 17 января Андрей Травников пообещал поддерживать Новосибирск в 2020 году.