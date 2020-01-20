Из горящих складов пожарные эвакуировали газовые баллоны в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Пожарные проливают сгоревшие конструкции и разбирают их; площадь возгорания оценили в 300 квадратных метров.
Крупный пожар в промышленной зоне Октябрьского района Новосибирска ликвидировали сегодня огнеборцы.
Сообщение о пожаре на улице Гаранина поступило в дежурную часть в 16:19. На момент прибытия первых подразделений из-под крыши двухэтажного здания валил густой чёрный дым. Для локализации горения сотрудникам потребовалось 18 минут.
Как сообщили в МЧС, помещение использовалось в качестве ремонтных боксов и для складирования.
При тушении пожара из здания были эвакуированы два газовых баллона и автомобиль.
Напомним, сегодня в кемеровской области загорелась школа.
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