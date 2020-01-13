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Из-за сломанного автобуса в Сибири чуть не замёрзли 40 иностранных студентов

сегодня 08:27

Фото с официального сайта ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли граждан Монголии; автобус со студентами застрял на трассе.

На автодороге Родино – Благовещенка, на границе районов спасатели МЧС по Алтайскому краю помогли пассажирам автобуса, который сломался. Об этом сообщает сайт краевого ГУ МЧС.

Прибывшие на место ЧП сотрудники 12 отряда федеральной противопожарной службы увидели, что в салоне автобуса находились 40 пассажиров. Как оказалось, ни один из них не говорил на русском языке. Позже выяснилось, что автобус следовал из Улан-Батора в Казахстан.

После нескольких неудачных попыток завести автобус, сотрудники МЧС эвакуировали студентов в село Степное Озеро. Там их разместили в здании местного строительного техникума. Автобус был доставлен в Благовещенский филиал Северо-Западного дорожно-строительного управления, где его починили. После чего студенты продолжили свой путь.

Напомним, 17 января спасатели МЧС помогли на трассе под Новосибирском трём участникам аварий.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Алтайский край
ГУ МЧС
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