Как получить выплаты на ребёнка до трёх лет – расскажут в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com
Во вторник, 21 января, в Новосибирске будет работать «горячая линия» по вопросам социальной поддержки при рождении детей; она будет работать с 9:00 до 18:00.
В рамках организованной «горячей линии» по вопросам социальной поддержки семей при рождении детей специалисты областного министерства труда и социального развития расскажут всё о выплатах на детей до трёх лет.
В минтруде рассказали, что позвонить можно по телефону 8 800 100-00-82. «Горячая линия» будет работать с 9:00 до 18:00.
Родители, у которых есть дети, могут узнать о сроках предоставления ежемесячных выплат, их размерах и условиях получения.
Мероприятие будет проходить в рамках реализации национального проекта «Демография».
Напомним, 22 ноября Сиб.фм рассказал, как будут платить пособия на первого ребёнка в Новосибирской области.
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