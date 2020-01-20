Как получить выплаты на ребёнка до трёх лет – расскажут в Новосибирске

20.01.2020 16:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Во вторник, 21 января, в Новосибирске будет работать «горячая линия» по вопросам социальной поддержки при рождении детей; она будет работать с 9:00 до 18:00.

В рамках организованной «горячей линии» по вопросам социальной поддержки семей при рождении детей специалисты областного министерства труда и социального развития расскажут всё о выплатах на детей до трёх лет.

В минтруде рассказали, что позвонить можно по телефону 8 800 100-00-82. «Горячая линия» будет работать с 9:00 до 18:00.

Родители, у которых есть дети, могут узнать о сроках предоставления ежемесячных выплат, их размерах и условиях получения.

Мероприятие будет проходить в рамках реализации национального проекта «Демография».

Напомним, 22 ноября Сиб.фм рассказал, как будут платить пособия на первого ребёнка в Новосибирской области.