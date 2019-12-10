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Когда день студента в 2020 году

сегодня 13:45

Фото с сайта НГУ

Ежегодно студенты Новосибирска празднуют свой особенный день 25 января; также его ещё называют Татьяниным.

В 2020 году студенты будут отмечать свой праздник в субботу, 25 января. Сиб.фм выяснил, почему была выбрана именно эта дата.

Оказывается, 12 января по старому стилю день отмечался в русской православной церкви в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской. В 1755 году в Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета. И в течение нескольких лет эта дата отмечалась как день основания учебного заведения.

В 1850 году этот праздник был установлен как День студентов. Вначале его праздновали только те, кто учился в Московском университете, но со временем он стал всеобщим Днём российского студенчества. До революции его праздновали с размахом. Студенты и профессора посещали одни и те же рестораны, а полицейские помогали подвыпившим дойти до дома.

После 1917 года праздник отмечать перестали. Однако с открытием при Московском государственном университете храма в честь мученицы Татьяны Римской в 1995 году этот праздник ожил вновь. А через 10 лет 25 января был установлен День российского студенчества.

Всего в Новосибирской области 25 января будут отмечать свой праздник студенты и учащиеся 56 вузов и ссузов.

Напомним, 10 января стало известно о том, что студент новосибирского вуза выиграл около миллиона рублей.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

студенты
праздники
Новосибирск
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