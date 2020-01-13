Когда начнутся выплаты материнского капитала по новым правилам - рассказали в Госдуме

сегодня 08:49 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Государственной Думе начинается работа по изменению законодательства в связи с Посланием президента Федеральному Собранию; уже через 2-3 месяца начнётся выдача сертификатов на материнский капитал по новым правилам.

Президент России Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию предложил ряд инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. В частности глава государства предложил выплачивать материнский капитал в размере 466617 рублей на первого ребёнка и 150 тысяч – на второго. Как сообщает сайт газеты «Известия», со ссылкой на депутата Государственной Думы Светлану Бессараб, выдача сертификатов на материнский капитал по новым правилам может начаться уже весной этого года.

«Будут вноситься существенные изменения в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — рассказала Светлана Бессараб.

При этом, если в семье родится третий ребёнок, то государство погасит 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Также будут введены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского,, вся подготовительная работа к изменению законодательства уже приведена. Сейчас сенаторы работают над проработкой и анализом документов, требующих изменений.

Напомним, 18 января Сиб.фм рассказал кому будут положены выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.