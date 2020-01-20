Крещенские морозы-2020: сколько продлятся

20.01.2020 12:41 Поделиться

Фото Сиб.фм

В Новосибирске установилась ясная и холодная погода; Сиб.фм выяснил, как долго будут длиться крещенские морозы.

В Новосибирск пришла настоящая сибирская зима. Над Западной Сибирью завис арктический антициклон. Синоптики рассказали, как долго продлятся крещенские морозы. По данным сайта gismeteo.ru, в понедельник, 20 января, температура воздуха вечером опустится до -21...-23 градусов, а в ночь на 21 января – до -22...-25 градусов. В течение следующих суток температура воздуха будет находиться на отметках -21...-24 градуса. В ночь на 22 января воздух промёрзнет до -23...-26 градусов.

Потепление наступит в среду, 22 января. Температура воздуха днём составит -12...-14 градусов, к вечеру поднимется до -8...-10. Это связано с тем, что антициклон будет смещён атлантическим циклоном, который принесёт в Западную Сибирь пасмурную и снежную погоду. Она продержится в течение недели, до 28 января.

Напомним, 20 января стало известно, что сотрудники МЧС спасли 40 монгольских студентов из замерзающего автобуса.