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Лайфхак дня: как по объятиям определить отношение человека

сегодня 06:42

ФОТО PIXABAY.COM

Сегодня, 21 января, отмечается один из самых романтичных праздников — день объятий; рассказываем, как обниматься так, чтобы выразить заботу и показать уважение.

Объятия объятиям — рознь. Не зря они делятся на родственные, дружеские и даже интимные. В традиционной рубрике "лайфхак" делимся советами — как обниматься так, чтобы быть правильно понятым.

- Если он или она обнимает вас со спины — будьте уверены: никакой дружбой здесь не пахнет. Такие объятия — признак того, что человек влюблён и готов защищать и оберегать вас. Представители сильного пола таким образом обычно демонстрируют свою мужественность и подают сигнал — за ним вы будете как за каменной стеной.

- Долгие и крепкие объятия — демонстрация стабильности отношений и взаимной поддержки в паре. Этот способ объятий часто характерен для родителей и детей, а также пар, решившихся на брак.

- Зато объятия одной рукой почти ни к чему не обязывают. Когда так обнимает парень или девушка, они показываются сугубо "дружеский настрой".

- Объятия с похлопыванеим по спине — чисто мужской способ контакта. Это признак дружеского расположения и моральной поддержки. Если мужчина обнимает женщину таким образом, это говорит о том, что он воспринимает её как друга и демонстрирует другим женщинам, что он свободен.

Напомним, 20 января Сиб.фм давал совет — как сэкономить на такси.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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